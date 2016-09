4H-kerhot käyntiin Maaningalla

Varma syksyn alkamisen merkki Maaningalla on 4H-kerhojen avautuminen. Näin myös Käärmelahden koululla, jossa 4H-yhdistys järjesti syksyn ensimmäisen liikuntakerhon viime maanantaina.

Uuden uutukaisessa liikuntasalissa pidettyyn kerhoon löysi heti seitsemän innokasta liikunnan harrastajaa.

”Jalkapalloa”, ”polttopalloa”, ”koripalloa”, ”sählyä” sain vastaukseksi, kun kysyin, mitä lajeja nuoret haluaisivat kerhossa harrastaa.

Kerhoa veti, ensimmäistä kertaa, Maria Jumpponen.

”En ole ennen kerhoja pitänyt, vaikka olen kursseilla käynyt. Liikunta on lähellä sydäntä, joten päätinpä kokeilla kerhonohjaajan hommaa”, Jumpponen kertoi.

Hän vetää liikuntakerhojen lisäksi myös kokkikerhoja. Kirkonkylällä on tytöille ja pojille omat kokkikerhonsa.

”Kokkikerhoja meillä on ollut muutaman vuoden ajan ja ne ovat olleet hyvin suosittuja”, kertoo Maaningan 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Galina Kondratieva.

Lue lisää 8.9. ilmestyneestä Uutis-Jousesta