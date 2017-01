”Näyttää erikoiselta, että Kuopio laittaa Siilinjärven maksamaan Pajulahden laajennusta.”

Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen esittää, että Kuuslahden koulun hankesuunnittelua ei ole syytä jatkaa ja yhteistyö Pajulahden kanssa on paras vaihtoehto uuden koulun rakentamisen sijaan.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Merja Oksman on esityksestä yllättynyt.

”Tällainen teknisen johtajan lausunto yllättää. Nyt näyttää siltä, että ainoastaan eurot painavat tässä asiassa. Se on aika ikävää”, Oksman sanoo.

Myös Kuuslahden koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Krista Kuosmanen kertoo olevansa todella yllättynyt.

”Yllättävä esitys siihen nähden, että kuvittelimme vaihtoehtojen kulkevan rinnakkain tässä vaiheessa.”

Oksman ja Kuosmanen ovat sitä mieltä, ettei asioita ole puntaroitu tarpeeksi monipuolisesti.

”Tämä on suuri kokonaisuus, jossa vaikuttaa hyvin monta asiaa. Pitää ottaa huomioon myös esikoululaiset ja alle kouluikäiset, jos tulee uusi koulupiiri. Kyläläiset ovat syystäkin huolissaan, jos harrastetoimintaa ei voida koulun salissa tulevaisuudessa jatkaa. Ei ole yhtään varmaa, saavatko kuuslahtelaiset Pajulahdesta vuoroja ja pystyykö Kuopio vastaamaan siihen tarpeeseen”, Oksman sanoo.

Kuosmasen mukaan Pajulahden ja Kuuslahden koulujen välillä tehty lisäselvitys on puutteellinen.

”Esimerkiksi turvallisuusasioita ei ole millään tavalla käsitelty. Vaikka kevyen liikenteen väylä on suunnitteilla Pajulahden puolelle, ei Siilinjärven puolelle ole tehty suunnitelmaa eikä budjettia. On hirveä turvallisuusriski laittaa ekaluokkalainen kantatie 75:n varteen odottamaan taksia tai bussia. Lapsivaikutusten arviointia ei olla tehty. Kun on näin isosta asiasta kysymys, kuuluisi se YK:n lasten oikeuksien sopimuksen puitteissa tehdä”, Kuosmanen muistuttaa.

Kuuslahtelaiset olisivat muutoksen myötä eriarvoisessa asemassa muihin kuntalaisiin verrattuna.

”Meillä eikä koko kunnalla olisi päätäntävaltaa suuresta osasta lapsia, vaan oppilaat kuuluisivat Kuopion piiriin. Olisihan se erittäin erikoinen tilanne”, Kuosmanen sanoo.

Kuosmanen ihmettelee, miten lisäselvityksessä oppilasennusteet ovat muuttuneet päinvastaisiksi alkuperäisiin verrattuna.

”Vaikka kaavoitus sekä kaikki muut rakennusedellytykset on olemassa ja koko ajan tänne ihmiset rakentavat, silti lisäselvityksissä oppilasennusteet oli jotenkin saatu muutettua laskusuuntaisiksi. Lisäselvitys on tehty hyvin kuopiolaislähtöisesti. Iso yrittää jyrätä pienen. Kaipaisin objektiivisempaa näkökantaa, jossa huomioon otetaan myös siilinjärven näkökulma.”

Myös Oksman ihmettelee esitystä, joka on Siilinjärven kunnan strategian vastainen.

”Siilinjärven omassa strategiassa on suunniteltu alueelle kaavoitus, että sinne saataisiin asukkaita. Tämä on ilmeisesti nyt Kuopion strategian mukainen tapa saada Pajulahden koulu toimivaksi, ettei se joudu lakkautusuhan alle.”

”Kyllä tämä aika erikoiselta näyttää, että Kuopio laittaa Siilinjärven maksamaan Pajulahden laajennusta. Pajulahden koulu on jo valmiiksi liian pieni. Kuopiossa on paljon isoja ongelmakouluja, niin tästä saisivat rahat yhden koulun laajentamiseen”, Kuosmanen toteaa.

Oksman on saanut kiitospuheluita siitä, että on pitänyt kyläkoulun puolia.

”Sivistyslautakunnan näkemys asiaan on laajempi, kuin vain eurojen laskeminen. Tätä ei varmasti purematta niellä. Koulu- ja opetusasiat ovat kokonaisuutena sivistyslautakunnan asioita, ei teknisen johtajan. Sivistyslautakunnassa on edelleen ilman muuta vahvana vaihtoehtona uuden koulun rakentaminen Kuuslahteen. Toiveena on, että sinne saataisiin vuokratila, joka olisi mahdollisimman muunneltava. Jos alueelta loppuisivatkin lapset, voitaisiin tila siirtää toiseen tarkoitukseen tai paikkaan. Totuus on se, että jos lapset laitetaan Pajulahteen, lähtee Kuuslahdesta myös asukkaita.”

Kuosmanen uskoo edelleen valtuuston jäsenien tulevaan päätökseen.

”Uskon, että valtuutetuilla löytyy oikeat arvot ja käsitystä katsoa vuosibudjetin yli eikä tehdä lyhytkestoista hätäratkaisua. Investointien jälkeen meillä olisi uusi rakennus, jota voitaisiin pitää elinkaarirakennuksena. Pajulahti-ratkaisulla maksamme Kuopiolle, eikä meille jää mitään käteen.”