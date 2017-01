Antti Karppinen World Photographic Cup -finaaliin Japaniin helmikuussa

Siilinjärveläinen Antti Karppinen matkustaa helmikuussa World Photographic Cup -kilpailun finaaliin, jossa julkistetaan lopulliset sijoitukset Valokuvauksen MM-kilpailussa. Kilpailussa on kuusi kategoriaa, joista jokaisesta on valittu Japanissa järjestettävään julkistamistilaisuuteen kymmenen finalistia. Karppisen kuva Endless kilpailee Illustrative-kategoriassa.

”Noin kovassa seurassa tämä on ihan mieletön juttu. Minulle on tärkeää, että sijoitus tuli juuri Illustrative-kategoriassa, joka on se oma juttuni. Haluan luoda kuvia, joilla on tarina.”

Karppinen voitti ensimmäisen WPC-mitalinsa kaksi vuotta sitten.

”Nyt sitten olen kymmenen parhaan joukossa. Tuntuu hyvältä, kun tietää, että tekee jotain oikein ja kuvia, jotka jäävät ihmisten mieleen.”