Ilkka-Eemeli Laari vaihtoi lumilautailun lakipykäliin

”Se tuli Sotshin olympialaisten jälkeen, sellainen tunne, että se kilpaileminen on tässä. Mietin opiskelujen jatkamista ja isä ehdotti oikeustieteitä, että se on hyvä perustutkinto, joka antaa laajat valmiudet”, kertoo entinen lumilautailija, oikeustieteiden opiskelija Ilkka-Eemeli Laari.

”Otin sitten pääsykokeetkin kilpailuna. Tein etukäteissuunnitelman, kävin valmennuskurssin, mietin missä ajassa luen pääsykoekirjat”, hän kertoo huippu-urheilijan asenteella läpiviedystä pääsykoerumbasta.

Jos on säntillisyys ja suunnitelmallisuus huippu-urheilijana menestymisen tärkeimpiä ominaisuuksia, on siitä ollut Ilkka-Eemelille suuri hyöty nyt opiskeluissakin Rovaniemen yliopistossa.

”Eihän se lakiteksti mitään jännityskirjallisuutta ole, ja kun en ole ollut lukijatyyppi, niin 1300 sivun tentistä selviää vain suunnittelemalla ja aikatauluttamalla lukeminen tarkasti. Ja toteuttamalla se, aivan kuin urheiluaikana laskiessa ja treenatessa – tee nämä ja nämä asiat ensin. Se on helppoa, kun on hyvin suunnitellut ja helppoa toteuttaakin. Laskemisessa se korostui.”

