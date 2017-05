”Mä tahdon Vieterin kanteen…”

”Kun pääsen Vieterin kanteen, kylillä mut tunnetaan…”. Näin lauletaan riemukkaassa Vieterin kanteen -piisissä, jonka esittää Pigeon Club Band.

Kyseessähän oli siis Uutis-Jousen toissa vuonna järjestämä Siilinjärvi-Rock! piisikilpailu, jonka Vieterin kanteen voitti kaikin tuomariäänin.

Kappaleen sanoituksessa on yltäkylläisesti paikallista henkeä – siinä käydään läpi varmaankin kaikki Siilinjärven ja Maaningan kylät. Kappaleessa on niin sanotun korvamadon vikaa.

Mitä kuuluu PCB-bändille – onko voittoisa kappale soinut keikoilla?

”Kiitos kysymästä. Bändi on aktiivinen ja etenkin kaveripiirin juhlissa tulee usein esiinnyttyä. Vieterin kanteen -piisiä on esitetty näissä yhteyksissä”, kertoo kappaleen säveltänyt Mikko Voutilainen. Sanat on tehnyt Heikki Kasurinen. Molemmat Siilinjärvellä syntyneitä.

Kuuntele tästä Vieterin kanteen -kappale:

Lue lisää 24.5. Uutis-Jousesta