Kasurilan rautatieylikäytävät katoavat lähivuosina

Toivalan Pyöreälahden alueen tasoristeykset on poistettu sekä Jälän ja radan väliselle rantakaistalle on rakennettu tieosuus, johon liikenne on ohjattu.

Rantakaistalla on sekä kesä- että vakituista asutusta, uimaranta, veneranta ja Siilinjäven vesilaitoksen pumppaamo.

”Nyt rakennettu yksityistie Toivalan suunnasta tuli korvaamaan ajoneuvoliikenteen tarpeita, Pyöreälahden uimarannalle pääsee nyt radan alitse kulkevaa kevyelle liikenteelle ja jalankulkijoille rakennettua alikulkutunnelia pitkin”, kertoo Siilinjärven kaavoituspäällikkö Timo Nenonen.

Onnettomuus vauhditti

Suljettuja tasoristeyksiä on kaikkiaan neljä. Historiaan siirtyivät Kivilehdon, Kokkosen, Konttihovin ja Norkotin tasoristeykset.

Yhdellä tasoristeyksistä, Norkotin vaarallisella tasoristeyksellä sattui viime vuoden helmikuussa traaginen onnettomuus, jossa kolme nuorta menehtyi. Tämä sai muutosta niin uudistusta vastustavien keskuudessa, kuin myös vauhtia jo olemassa olleiden korjaussuunnitelmien toteuttamiseen.

Lue lisää 17.8. Uutis-Jousesta.