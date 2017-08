Siilinjärvelle ei luvassa uusia mopoparkkeja

Mopojen parkkeeraaminen on aiheuttanut parkkialueiden ruuhkautumista Siilinjärven pienemmillä paikoitusalueilla. Ahdasta on varsinkin kirjaston ja hammaslääkärin parkkipaikoilla.

Siilinjärven kunnan teknisen johtajan Ari Kainulaisen mukaan monet mopoilijoista johtuvat ongelmat on tiedostettu kunnassa, mutta mopokansalla on kuitenkin samanlainen oikeus pysäköidä kuin kaikilla muillakin.

”Jokaisella on oikeus pysäköidä, kun pysäköi liikennesääntöjen mukaan”, hän toteaa.

Kunnan viralliset parkkipaikat mopoille sijaitsevat yläasteiden pihoissa sekä keskustassa liikennemerkein osoitetuissa paikoissa Toritien varressa sekä S-marketin pihassa. Sen lisäksi keskuskorttelin paikoitusalueella on Kainulaisen mielestä tarpeeksi tilaa kaikille. Se vaatii pysäköijiltä vain vähän enemmän viitseliäisyyttä.

