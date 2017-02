Ahma Kolmisopen huolena

Tassu-suurpetohavaintojärjestelmän mukaan muutamassa vuodessa ahmahavainnot ovat lisääntyneet melkein nelinkertaisesti.

Ahmahavaintoja kirjattiin 2016 Pohjois-Savossa 582 kappaletta. Havainnot eivät ole yksi yhteen määrän kanssa. Sama eläin voi esiintyä useasti eri havainnoissa laajan reviirinsä vuoksi.

Runsastunut ahmakanta näkyy kuitenkin yhä useampina ihmisten ja eläinten välisinä kohtaamisina. Ruuanetsintä tai asutuksen tiheys on tuonut ahmat jopa pihapiiriin, joissa jälkiä on havaittu pitkin talvea.

Erkki Väänänen havaitsi Kolmisopella pari viikkoa sitten kahden ahman jäljet Niemelän navetan pihapiirin läheisyydestä. Ahmat olivat tavoitelleet kaurista saaliikseen.

Väänänen on huolestunut lastenlapsiensa turvallisuudesta nyt pihapiirissäkin, heidän paahtaessa leikeissään, omissa ulkohommissaan – aina hämärän rajamaille asti.

Hänen mielestään runsastunut suurpetokanta on kasvanut liian suureksi ja pedot ovat myös tottuneet ihmisiin. Eläimistä on useita näköhavaintoja ja vielä enemmän jälkiä. Mahdollinen vahinko on kyläläisten mielestä vain ajan kysymys näillä suurpetomäärillä.

