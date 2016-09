Ahmon koululla vilkas Erasmus-vierailuviikko

Siilinjärven Ahmon koulun käytävillä kaikuu kielien kirjo. Suomen kielen lisäksi välitunneilla oppilaiden suusta kajahtelee kahdeksan muun maan kieli, englannin kieli päällimmäisenä.

Kyse on EU:n Erasmus-hankkeesta, joka Ahmolla huipentuu kuluvalla viikolla yhteistyökoulujen vierailuun.

”Kiirettä on pitänyt, mutta tämä on ollut aivan huikeaa. Vierailuviikon eteen on tehty koululla paljon töitä ja kaikki mennyt tähän asti loistavasti”, iloitsi äidinkielen opettaja Silja Kärjä.

Kolmivuotinen Erasmus-hankkeen punaisena lankana on holokausti, jota on laajennettu myös ihmisoikeuksien puolelle.

”Silloin kun hanke alkoi, Suomessa oli aivan eri tilanne kuin tänä päivänä. Nyt Suomessa joudutaan ihan oikeasti miettimään ihmisoikeuskysymyksiä pakolaiskriisin myötä.”

Viikon aikana Ahmolla nähdään paljon oppilastöiden esityksiä. Koululle oli saatu tasokkaita luennoitsijoita Helsingin yliopistosta ja olipa Ahmon väki valmistellut kansantanssejakin eri maista esitettäväksi.

Viikon ohjelmassa on luvassa lisäksi myös paljon yhteistä tekemistä oppilaiden ja opettajien välillä. Keskiviikkona luvassa oli lettujen paistoa nuotiolla ja saunomista.

Torstaina Kuopio tulee tutuksi, kun luvassa on museokierroksia ja lopuksi Kallanveden-risteily.

Lue lisää 15.9. Uutis-Jousesta

Alla vieraiden haastattelu-videot: