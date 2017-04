”Ainutlaatuista aineistoa ja hyviä tarinoita”

Siilinjärven ja Maaningan kulttuuriyhdistys Sii-Ma julkaisee jälleen uuden haastatteluvideon. Heikki Suhosen haastattelu on 15. Matti Juuselan toimittama videotallenne. ”Ja minun viimeiseksi jää”, hän on nyt päättänyt.



”Tämä on ollut sitä kotiseututyötä parhaimmillaan, mutta tässä yksinkertaisesti ihminen vanhenee ja hidastuu ja kaikki käy työläämmäksi. On aika minun jättää tämä nyt, toivottavasti kulttuuriyhdistys löytää uuden yhteistyökumppanin”, Matti Juusela sanoo.



Hän on tehnyt haastatteluvideoita kaikkiaan 15 ja tehnyt samalla valtavan määrän kotiseututyötä. Yhteistyökumppanina hänellä on ollut valokuvaaja Heikki Puustinen, joka on myös editoinut videot.

Kulttuuriyhdistys Sii-Ma aloitti videoiden teon vuonna 2004, aikalailla heti yhdistyksen vuonna 2003 tapahtuneen perustamisen jälkeen. Videoille on haasteteltu jo liki 30 henkilöä.

