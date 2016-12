Aito pöljäläinen sielunmaisema – Matkalla savolaisuuden syövereihin

Seison seurantalon pihamaalla, katson vuosisadan taakse. Näen paljon samaa tänäänkin. Syystalven pimeys tihenee ympärille, hieman lunta maassa. Väki kokoontuu, on aika juhlan ja tanssin. Aika on kuljettanut erilaisia aatteita ja vaatteita tuosta ovesta sisään, joten käydäänpä katsomassa mikä nyt on meininki.

Eteisessä tulijan vastaan ottaa lihakeiton tuoksu. Peremmällä puheenjohtaja Jorma Jalkala sekä Pöljän Eräveikkojen vastaavat henkilöt toivottavat vieraita tervetulleeksi nauttimaan hyvästä ruuasta ja ohjelmasta.

Vieraiden myötä ilmapiiri tiivistyy yhteisöllisestä tunnelmasta, joka Mauri Toivasen mukaan on täällä tuttua. Hän on vanhin eräveikko virkaiältään. Pöljän kylällä metsästysseurassa 42 vuotta, se antaa kattavan kaikupohjan sanoille, vastauksen tällaisen vaikutuksesta kylään ja sen ilmapiiriin: ”Se on aivan elintärkeää kylälle, se mitä täällä seurantalolla tapahtuu ja niistä tärkein on vuosittainen hirvikeitto.”

Lue lisää 1.12. Uutis-Jousesta.