Akuliina Yrjö ja Hanna -säätiölle, joka rakentaa viereen Akuliina Kakkosen

Palvelukeskus Akuliinaa ylläpitävä Siilinjärven Palvelukotiyhdistys luovuttaa Akuliinan kiinteistön ja toiminnan valtakunnalliselle Yrjö ja Hanna -säätiölle ensi vuoden alussa. Säätiöllä on jo suunnitteilla Akuliina Kakkosen rakentaminen nykyisen nuorisotalo Semppiksen tontille. Siihen tulee noin 25 esteetöntä kotia vanhuksille.

Muutos ei vaikuta asukkaiden elämään, vain vuokranantaja vaihtuu.

Palvelutaloyhdistys on lähes kolme vuotta miettinyt ja selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja, joilla vastata tulevaisuuden muutoksiin ja turvata toiminnan jatkuminen sote-ratkaisujen alla. Yhdistys on pieni toimija ja sen on ollut hankala pärjätä mm. kilpailuttamisessa.

