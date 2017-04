Anja harventaa porkkanansa jo talvella

Siilinjärveläinen Anja Hoffren on vuosien ajan harventanut porkkanansa jo tammi-helmikuussa karjalaisystävältään saamansa oivallisen neuvon avulla. Kyllä, luit oikein.

Hän kylvää siemenet jo vuodenvaihteen jälkeen WC-paperista tekemilleen nauhoille, eikä se ole konsti eikä mikään.

”Rullaan keittiön pöydälle sen mittaisen WC-paperirullan pätkän, taitan paperin pitkittäissuunnassa parin senttimetrin levyisiksi suikaleiksi ja alan istutus- ja harvennushommiin. Illassa kylvää istuen pöydän ääressä monta metriä porkkanoita.”



Sitten Anja levittää pussillisen porkkanansiemeniä valkoiselle teevadille, tekee vehnäjauhovellin, hakee kaapista grillitikun ja istahtaa pöydän ääreen. Tikun päähän hän poimii vadilta siemenen ja tökkää sen paperille, jolloin velliin kostetusta paperista tarttuu aina pisara tikun päähän ja uusi siemen tarttuu tikkuun helposti.

Anja Hoffrenilla nauhat ovat hauskasti jouluisessa paperikassissa. Keväällä, kun on puutarhassa paljon puuhaa ja kiirettä, käy istutus tällä mallilla käden käänteessä.

”Se on helppoa, se on tosi nopsa laittaa, eikä tarvitse polvillaan olla harventamassa.”

Lue lisää torstain 27.4. Uutis-Jousen puutarhateemasta.