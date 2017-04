Asukastaloa aletaan rakentaa Simppaan

Pitkään odotettu Etelä-Siilinjärven asukastalohanke on muuttumassa lihaksi. Tiistaina tontilla pidettiin raivauskatselmus ja ensi viikolla pidetään työmaan aloituskokous.

”Rakentaminen alkaa viimeistään 2. toukokuuta – ehkä jo aiemminkin, mikäli saamme tontin raivattua rivakasti”, kertoi Risto Kröger, joka on rakennusprojektin VuoKu-hankevastaava.

Rakennussuunnitelmat on tehnyt Antti Meurasalo, sähkösuunnitelmat Pekka Lappalainen ja LVI-suunnitelmat Jouni Kurki. Pääurakoitsijaksi on valittu Virranta Yhtiöt Vuorelasta, sähköurakoitsijaksi 100-Sähkö Toivalasta ja LVI-urakoitsijaksi LVI Tahko Nilsiästä. Asukastalon on tavoite valmistua syksylle 2018.

Vuorelan Kunnon ja Etelä-Siilinjärven asukasyhdistyksen puheenjohtaja Markku Sopanen kertoo, että asukastalo rakennetaan kaikkien alueella asuvien ja toimivien yhteiseen käyttöön. Talo nousee kunnan vuokramaa-alueelle.

