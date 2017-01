Christine on Uutis-Jousen ikäinen

”Viisikymmentä vuotta, en osaa nähdä sitä ikävuotta taitekohtana, sillä arki jatkuu kuten ennenkin”, kertoi 50-vuotispäivänsä alla inkoolainen eläinlääkäri Christine Kopp-Kuhlman. Hän syntyi 20. päivänä tammikuuta vuonna 1967 ja on ainut siilinjärveläinen, jolla on Uutis-Jousen kanssa sama syntymäpäivä.

Maaninkalaiset jättivät tuona perjantaina synnytyslaitoksella käynnin väliin.

Silloin Siilinjärvellä oli kipakka 13 asteen pakkaspouta ja maisemalla oli 33 sentin lumipeite.

Tänään Christine Kopp-Kuhlman työskentelee eläinlääkärinä Inkoon Degerbyssä, missä hänellä on oma, Länsi-Uudellamaalla toimiva kiertävä hevospraktiikka.

Kopp-Kuhlmanin vanhemmat, yrittäjäpariskunta, muuttivat Siilinjärvelle 1960-luvun alussa kierrettyään ensin työn perässä eri puolilla Suomea. Etelä-Saksasta kotoisin oleva isä oli maansiirtoalan yrittäjä, äiti on kotoisin Virolahdelta ja asuu edelleen Siilinjärvellä. Isä on jo kuollut.

”Taisi olla lentokenttätyömaa, mikä heidät Siilinjärvelle toi. Ja sitä myöten he myös jäivät sinne”, Kopp-Kuhlman kertoo.

