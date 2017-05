Dhuyn elokuvaajaveljekset jättävät jäähyväisiään Pöljälle

Veljekset Hans-Peter ja Henry Dhuy istuvat Pöljällä lapsuuskodin keittiössä hämmentyneinä. Reilu kuukausi sitten he kävivät viikoittaiset pitkät puhelinkeskustelut Anja-äidin kanssa, kuulumisia vaihdeltiin, tulevaisuutta suunniteltiin, sovittiin äidin matkasta elokuva-alalla työskentelevän Henryn luo Los Angelesiin. Sinne Hans-Peterkin on Helsingistä muuttamassa.

Seuraavaksi tuli puhelu sukulaisilta: äiti on nukkunut pois.

Äidin hautajaisia vietettiin viime lauantaina. Tilaisuus on raskas ja keveä. Surtiin ja iloittiin, muisteltiin. Veljekset olivat jo parisen viikkoa tehneet omaa surutyötään synnyinkodissaan sitä tutkiskellen ja muistoja selaten, keskustellen.

”Kaipuu jää, aukko on iso.”

Veljekset ovat elokuva-alan ammattilaisia. Henry kävi elokuvakoulun Los Angelesissa, missä on tehnyt työtä jo pian 20 vuotta. Hans-Peterkin on työskennellyt pitkään Yhdysvalloissa, mutta viime vuodet kuvannut Yleisradiossa. MOT on työllistänyt hänet viimeiset viisi vuotta. Hän on nyt lähdössä töihin Yhdysvaltoihin. Henryn kanssa on hyvä lähteä yhdessä eteenpäin, kaipuu kainalossa.

Lue lisää torstain 4.5. Uutis-Jousesta.