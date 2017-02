Endless toi Antti Karppiselle valokuvaajien MM-kultaa

Siilinjärveläinen valokuvaaja Antti Karppinen on voittanut arvostetun World Photographic Cupin kuvituskuvien sarjan. Hänen työnsä Endless sai kultamitalin kilpailussa, joka kokosi parhaimmat valokuvaajat kautta maailman kisaamaan voitosta. Palkinnot jaettiin tänään torstaina Yokohamassa Japanissa.

”Tämä voitto on hieno juttu. Kaksi vuotta sitten olin pronssilla. Hieno juttu”, hän kertoi palkinnonjakotilaisuuden jälkeen tekemällään videolla.

Kuvan liikkeellepaneva idea oli englantilaisen Roger Penrosen tekemä optinen harhakuva, “Penrosen portaat”, jotka näyttävät laskeutuvan loputtomasti. “Endless” -kuvassa samainen optinen harha on toteutettu ikuiseksi virraksi, jonka reunalla pieni enkelipoika istuu.

Alunperin Antin tarkoituksena oli vain kuvata oma poikansa uutta olohuoneen taulua varten, mutta luomisprosessin lopputulos yllätti kuvaajan itsensäkin: suloisesta perhekuvasta tulikin pysäyttävä, surumielinen ja niin tuskallisen koskettava, ettei kuvaa kestänytkään katsella omalla seinällä.

Antti on saanut kuvasta hyvin henkilökohtaistakin palautetta; jotkut näkivät kuvassa lohdullisuutta, jotkut surua, jotkut toivoa. Kuva tuntui koskettavan erityisesti oman lapsensa menettäneitä ihmisiä ja heidän läheisiään. Nyt se on arvostettu maailman parhaaksi kuvituskuvaksi.

Koko tarina Antin websivuilla (eng):

http://anttikarppinen.com/2016/09/inspired-by-m-c-escher-i-created-image-that-i-could-never-hang-to-my-own-walls/