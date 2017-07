Energiset tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto

Seinäjoen tangomarkkinoilla kuninkaalliselta pariskunnalta Tiina Räsäseltä ja Petri Hervannolta oli toivottu vauhdikasta ohjelmistoa, joten perjantain iltashow oli tangokadun ulkolavalla revittelyä mm. Tina Turnerin tyyliin ja Elvis Presleyn tulkintaa.

Tangokadun eri tapahtumapaikoilla heillä oli lauluesityksiä, kunto-ohjausta ja laviksen eli ilman paria tapahtuvan tanssin ohjausta. Tiivis ohjelma vaatii hyvää kuntoa. Sitä tältä pariskunnalta löytyy. Terveelliset elämäntavat ja hyvä kunto auttavat heitä jaksamaan.

Tiina Räsästä on seurattu viime vuosina fitness-urheilun parissa. Hän ei enää kilpaile, mutta urheilu on kuulunut molempien elämään nuoruudesta alkaen. Raisiosta kotoisin oleva Petri on harrastanut nyrkkeilyä ja toimii nykyään kuntosaliohjaajana Varkaudessa. Kosmetologia-alan yrittäjänä toimiva Tiinakin vetää jumppia ja keikkailee. Petrillä on usein kiinnityksiä Varkauden teatteriin.

Hervanto valittiin viisi vuotta Tiinaa myöhemmin tangokuninkaaksi vuonna 1999. Kuusitoista vuotta yhteistä taivalta on pitänyt sisällään yhden avioeron ja uudelleen avioitumisen.

”Erimielisyyksiä ei synny ainakaan musiikin parissa”, Pertri Hervanto toteaa ja katsoo sädehtivää vaimoaan niin kauniisti, että tuskin uskon erimielisyyksiin missään asiassa. Heille yhteisesiintyminen on luontevaa. Molemmat tukevat toisiaan.

