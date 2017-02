Ensimmäiset mollamaijat luovutettiin vauvoille

”Kiitos kuuluu aktiivisille vapaaehtoisille, sillä yhden mollamaijan tekemiseen menee aikaa kaksi ja puolituntia”, kertoi Eila Niskanen, kun Vuorelassa luovutettiin vauvaperheille mollamaijoja. Ne ovat ensimmäiset Siilinjärvellä tänä vuonna tehtävistä 300 mollamaijasta. Niitä tehdään Suomi 100 -juhavuoden merkeissä ja jo nyt on valmiina 200 mollamaijaa.

Ensimmäinen siilinjärveläinen vauva tänä vuonna oli tammikuun alussa syntynyt Melina Eskelinen. Toinen oli tammikuun puolessa välissä syntynyt Roposen perheen poika, jolla ei vielä ollut nimeä. Kaikki mollamaijat on numeroitu, joten he saivat aivan ensimmäiset.

Loput mollamaijat ja kortit luovutettiin Vuorelan ja kirkonkylän neuvoloihin, josta ne tullaan jakamaan vastasyntyneille kotikäyntien yhteydessä. Tämä toiminta jatkuu neuvoloissa vuoden loppuun saakka.

Lisäideana tulivat mukaan myös kortit, joita kansalaisopiston kuvataidekoululaiset ovat tehneet. Sata lasta osallistui korttien tekemiseen. Jokaisessa kortissa on tekijän nimi, ja vanhemmat voivat olla halutessaan yhteydessä näihin lapsensa korttikummeihin. Kortin sisällä on myös Sirkka Väätäisen kirjoittama runo.

Lue lisää torstain 23.2. Uutis-Jousesta.