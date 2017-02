Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero etäluennolla: ”Sakot ovat kriminaalipolitiikkaa, ei talouspolitiikkaa”

Ikääntyvien yliopiston viimeviikkoiset luennot käsittelivät yleistä turvallisuustilannetta maassamme ja kyberturvallisuutta. Nettiyhteyden välityksellä Jyväskylästä Siilinjärven kunnantalolle tulleissa luennoissa aiheita käsittelivät entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero ja kyberturvallisuuden professori Martti Lehto.

Paatero korosti luennollaan, että vaikka yleinen turvallisuustilanne Suomessa on pysynyt kutakuinkin samana, se on saanut uusia uhkia.

”Meille uusin on kyberturvallisuuden osalla tapahtuneet muutokset”, sanoi Paatero.

Hän totesi, että kokonaisturvallisuus sisältää kaksi osaa. Ulkoinen turvallisuus, mikä on armeijan vastuulla ja sisäinen turvallisuus, josta hän mielellään käytti nimitystä ”kova sisäinen turvallisuus”.

”Poliittisilta päättäjiltä puuttuu kokonaistilannekuva sisäisestä turvallisuudesta.”

Hän otti esimerkiksi valtioneuvoston viime vuonna julkaistun selonteon sisäisestä turvallisuudesta.

”Se on puutteellinen.”



Korotuksille ei

perustetta

”Poliisin virkatehtävien kokonaismäärä on pysynyt viime vuosina suurin piirtein samana. Kuitenkin noin kymmenesosaa rikosilmoituksista ei pystytä tutkimaan kunnolla ja poliisien määrää halutaan entisestään supistaa.”

Paatero kritisoi rikesakkojen tuntuvia korotuksia. Korotusten perustelut kismittivät entistä poliisiylijohtajaa.

”En ole nähnyt yhtään kriminaalipoliittista perustelua rikesakkojen korotuksille”, sanoi Paatero.

”Lähtökohtaisesti rangaistukset ovat kriminaalipolitiikkaa, ei talouspolitiikkaa.”

Lue lisää 2.2. Uutis-Jousesta.