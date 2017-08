Essi Rönkkö hakee taas paikkaa maajoukkueeseen

Siilinjärveläislähtöinen Essi Rönkkö asuu nykyään Chicagossa ja pelaa nykyään roller derbyä Windy City Rollersissa. Syksyllä tulee täyteen yhdeksän asuttua vuotta USA:ssa.

”Valmistuin Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi ja sen jälkeen elämä vei Yhdysvaltoihin. Olen töissä Mary and Leigh Block Museum of Artissa, Northwestern Universityn taidemuseolla.”

Rönkkö edusti Suomea roller derbyn maailmanmestaruuskilpailuissa Dallasissa vuonna 2014 ja hakee paikkaa maajoukkueeseen myös 2018 maailmanmestaruuskisoihin, jotka järjestetään helmikuussa Manchesterissa. Perjantaina Suomeen saapunut Rönkkö vietti viikonlopun Pajulahdessa maajoukkueleirillä. Huomenna hän matkustaa Englantiin, jossa pelataan ystävyysottelut Englantia, Kanadaa, ja Ruotsia vastaan.

”Maajoukkuerinkiin valittiin yhteensä kolmisenkymmentä pelaajaa, joista kaksikymmentä valitaan lopulliseen maajoukkueeseen. En osaa sanoa, pääsenkö. Paljon riippuu ensi viikonlopun suorituksista. No comment!”, Rönkkö hymyilee.

Luistelu-ura alkoi jo Siilinjärvellä.

”Pelasin ringetteä viisi vuotta Siilinjärvellä. Muistan vieläkin ikimuistoiset pelimatkat Siilinjärvi Hockey Teamin kylmässä bussissa, joka saattoi joskus jättää taipaleelle”, Rönkkö nauraa.

Rönkkö treenaa roller derbyä kolme kertaa viikossa.

”Sen lisäksi kaikilla on liigassa oma duuni. Minä organisoin uusien pelaajien koulutusohjelmaa. Seurahommiin menee yhteensä 8–10 tuntia viikossa plus muut salitreenit ja voimaharjoitukset.”

Rönkkö kertoo, että roller derby kehitettiin alunperin Chicagossa 1930-luvulla.

”Laji oli pitkään hyvin viihdekeskeinen ja matsit usein käsikirjoitettuja kuin showpainissa. 2000-luvulla laji luotiin uudestaan Texasin Austinissa, tällä kertaa feministisenä undergroundilmiönä. Sittemmin laji on kasvanut räjähdysmäisesti, ja on edelleen yksi voimakkaimmin kasvavista joukkuelajeista maailmassa. Lajikulttuuri on hyvin inklusiivinen ja LBGTQ-ystävällinen, mikä on monelle osallistujalle tärkeää. Olemme urheilijavetoinen organisaatio, jossa kenellekään ei makseta palkkaa, joten voimme myös laatia säännöt itse. Roller derby on tietääkseni ainoa laji, jossa pyritään esimerkiksi aktiivisesti toivottamaan sukupuolineutraaleja ja transihmisiä tervetulleiksi lajin pariin.”

Rönköstä parasta lajissa on, että sitä voi harrastaa aikuisenakin.

