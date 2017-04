Hiljainen viikko alkaa

Hiljaisella viikolla pakataan autoon hautaluola, kivi, risti, lintu, enkeli ja monta väriä tunteita. Siilinjärven seurakunnan 14 lastenohjaajaa kiertävät pareittain kaikki Siilinjärven päiväkodit pääsiäishartaus viemisinään.

Heti alusta pitäen terveisinä on siunaus: ”Virvon, varvon tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks. Jumala sinua siunatkoon.”

Päiväkodin väki pääsee seurakunnan lastenohjaajien mukana Jerusalemiin, jossa kuullaan aikalaisen kertomus kristillisen pääsiäisen tapahtumista.

”Tänä vuonna hartauksissa suunnataan nimenomaan ylösnousemuksen iloon, koska ilosanoma on se juttu. Reformaation juhlavuonna me seurakunnan kerhotoiminnassa opettelemme virsiä, ja yksi niistä lauletaan nyt päiväkodeissa”, seurakunnan lapsityönohjaaja Jaana Markkanen sanoo.

