Siilinjärven Kuiluntien parkkihallissa on yhä enemmän havaittu ilkivaltaa. Vuodenvaihteessa ja loppiaisen seutuna hallissa pidettiin jopa nuotiota ja räjäyteltiin ilotulitteita. Asialla ovat olleet lähinnä nuoret 14–15-vuotiaat pojat.

”Viimeisen kuukausien aikana on alkanut tulla töhrimistä, seinille piirtelemistä, hallia sotkettiin sekä paikkoja ja varustusta särjettiin”, kertoo rakennuksessa yritystään pitävä Harri Tunninen.

Vartijat kiertävät ja yrittäjät katsovat tilan perään.

Pysäköintihalli Oy:n toimitusjohtaja Pekka Takkinen kertoo vartiointia nyt tehostetun ja kameravalvontalaitteet ovat jo asennusta vailla.

”Loppiaisena oli onnea, kun siivooja havaitsi iltapäivällä töihin tullessaan savua. Kaksi poikaa olivat onneksi jo sammuttamassa hirsiseinän viereen sytytettyä nuotiota, muut häipyivät.”

Vaikka Tunninen on ajanut poikia hallista pois kipakastikin, on keskusteluyhteys syntynyt ja yhdessä on jutellut useamman kerran.

”Pyysin heitä miettimään tulevaisuuttaan, jos sen päässä häämöttää 5-10 miljoonan euron lasku, se ei ole hauska tulevaisuus. Liekö vieläkään maksussa lasku heillä, jotka sytyttivät S-Marketin tuleen 90-luvun alussa?”

Hän toivoo, että myös vartijat keskustelisivat nuorten kanssa.

”Monasti auttaa jo pelkkä juttelu. Ei käskyttäminen tai kielto ole ainoa keino, vaan aikuisten pitää kuunnella.”

Harri Tunninen on huolissaan.

”Ei näillä nuorilla ole mitään tilaa missä olla, he ovat syrjässä. He pitävät keskenään huolta toisistaan, kun kukaan muu ei huolehdi”, Tunninen kertoo.

Hän edellyttää satsausta nuoriin ja heittää viestin kunnalle ja nuorisotoimelle.

”Minusta on huono juttu, jos asia lakaistaan maton alle satsaamatta mitenkään näihin nuoriin. Jollain tasolla tulee jalkautua ja keskustella heidän kanssaan sekä etsiä muitakin tiloja ja toimintaa. Muuten ongelma siirtyy vaan muualle, jonkin toisen rakennuksen alle.”

”Minua huolestuttaa nuorten puolesta. En tiedä työvälinettä, mutta joku taho on oltava, joka tähän pystyy. Mistä löytyy oikea tapa, etteivät nuoret pilaa koko elämäänsä. Kaipaan laajempaa keskustelua asiasta.”

Hän korostaa, että ennen kuin heristellään sormea nuorille, muisteltaisiin, mitä itse puuhattiin samassa iässä.

”Kelasin ja muistelin omaa nuoruuttani. Sillä tavalla ymmärrän nuoria, heidän pitää saada tehdä jotain, toimia, viettää aikaa yhdessä. Mutta ilkivallan rajaa ei ylitetä.”

Nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja Tuula Pärnäselle osa tapahtumista on aivan uutta, osa jo tiedossa ollutta. Mutta asiaan tartuttiin heti, kun hän kuuli tapahtumista Uutis-Jouselta. Tunnisen avulla järjestyi nopeasti yhteinen keskustelutilaisuus poikien ja nuorisotoimen kanssa.

