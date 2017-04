Huonokuntoisen Tuovilanlahdentien korjauksesta ei vielä tietoa

Tuovilanlahden kylän läpi menevä tie on ollut useita vuosia huonossa kunnossa. Tiessä on halkeamia ja reikiä, joita on aika ajoin paikkailtu.

Kyläläinen Jouni Piirainen muistaa, että Tuovilanlahdentie päällystettiin 1980-luvulla, mutta sen jälkeen se ei ole saanut uutta asfalttia päälleen.

”Vuosi vuodelta tie on mennyt huonompaan kuntoon”, Piirainen harmittelee.

Keski-Suomen Ely-keskuksen aluevastaava Tanja Seppänen kertoo, että Tuovilanlahden kylältä tulee hänelle jatkuvasti palautetta huonokuntoisesta tiestä.

”Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin tien kokonaan parantaminen olisi mahdollista. Asfalttimäärärahat jaetaan maakunnassa ja tämä tie ei ole mukana lähivuosien ohjelmassa. Paikkaus- ja reuna-asfaltointitöitä teemme kyllä jonkun verran tuollekin tielle tulevana kesänä”, Seppänen kertoo.

