Hydrauliikkasylintereiden johtava valmistaja aloitti autotallisorvaamona

Hydrolinen hulppeaa tehdasrakennusta ei voi olla huomaamatta kun ajelee VT5:ttä pitkin Vuorelassa. Hydraulisylintereitä valmistava yritys työllistää kaikkiaan lähes 250 ihmistä ja on tällä alalla maamme johtava yritys.

Hydrolinen tarina on mielenkiintoinen. Se on kasvanut 55-vuoden aikana autotallisorvaamista nykysiiin mittoihin saman perheen omistuksessa.

Hydroline Oy on perheyritys sanan varsinaisessa merkityksessä. Helge Laakkonen perusti Kuopiossa autotalliinsa vuonna 1962 Metallisorvaamo H Laakkosen nimeä kantaneen yrityksen.



”Ukki sorvasi aluksi kaikkea mitä mies koneella pystyy tekmään”, kertoo Hydrolinen toimitusjohtaja, Helge Laakkosen pojanpoika Mikko Laakkonen.

