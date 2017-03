Ikkunat umpeen Pasurintie 2:ssa

Siilinjärven ympäristöterveyslautakunta on määrännyt Asunto Oy Siilinjärven Laaksonhongan kerrostaloasuinrakennuksen ikkuna-aukot peitettäviksi kiinteistön omistajan kustannuksella. Työn teettää kunta ja arviolta 5 000 euron hintaisen työn kustannukset peritään rakennuksen omistajalta.

Kerrostalo sijaitsee Harjamäen asuinalueella Pasurintie 2:ssa ja se on ollut asumaton vuodesta 2010 lähtien.

Osa talon ikkunoista on ollut rikki jo pitkään, mistä syystä talossa pesii ja lisääntyy lintuja, jotka ulostavat, voivat levittää tauteja ja tekevät tuhojaan lähialueella. Rikkonaiset ikkunat voivat aiheuttaa myös vaaraa kerrostalon piha-alueella liikkuville.

Talon espanjalainen omistaja ei ole noudattanut aiempaa määräystä ikkuna-aukkojen peittämiseksi ja häntä kuultiin asiassa kirjallisesti 3.2.2017, mutta vastinetta siihen hän ei ole antanut.

