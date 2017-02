Julius, 6, kirjoitti kirjan

Siilinjärveläinen Julius Manninen oppi lukemaan kolmevuotiaana. Tällä hetkellä esikoululainen tykkää lukea tietokirjoja.

”Luen urheilukirjoja. Katso, minulla on tällainen jalkapallokirja. Ja myös toinenkin jalkapallokirja. Näissä kerrotaan tekniikoista ja huippupelaajista. Minulla on myös paljon jaliskortteja! Katso! Neymar on minun paras kortti!”, Julius kertoo innolla.

Julius teki viime kesänä kirjan Risto Räppääjä ja rosvojen raketti. Kirjan teon aikaan Julius luki paljon Risto Räppääjä -kirjoja, joka näkyy myös lopputuloksessa.

Kirjurina toimi äiti Henriina Manninen.

”Jusu aloitti kirjan kirjoittamisen, ja ensimmäisen virkkeen jälkeen hän totesi, että ajatus kulkee nopeammin kuin käsi. Päädyimme siihen, että Julius saneli tarinan ja minä kirjoitin”, Henriina muistelee yhteisprojektia.

”Raketin nimeksi tuli Sojuz, koska yhden venäläisen raketin nimi oli Sojuz”, Julius kertoo.

Julius aloitti kirjallisen uransa Avaruussanomilla. Lehti syntyi aikana, kun avaruus kiehtoi.

