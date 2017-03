Käärmelahden moderni kyläkoulu on harvinaisuus, joka houkuttaa tulla asumaan

Käärmelahden uuden koulun ja päiväkodin sunnuntainen vihkiäisjuhla oli pelkkää iloa ja iloitsemista. Uusi koulu koettiin tärkeäksi koko kylälle, ei vain lapsille.

”Tämä on iso asia meille kyläläisille. Toimintaa on nyt aamuvarhaisesta iltamyöhään ja harrastusmahdollisuuksia on tullut lisää. Täällä on hyvä fiilis”, kertoi kakkukahveilla joukko äitejä yhteen ääneen. Tiejärjestelytkin saavat kiitosta, on turvallisempaa, kun jalankulkijoille on oma valaistu väylä.

Koskettavan ja heitä liikuttaneen vihkiäisjuhlan jälkeen juhlakahvit maistuivat, mutta parasta on ollut seurata lasten koulunkäynnissä tapahtunut muutos. Nyt aamulla kuulee, miten ihanaa on lähteä kouluun.

”Lapset ovat nyt virkeitä koulupäivän jälkeenkin. Nyt jaksaa opiskella paremmin kuin vanhassa. Enää ei ole ahtautta, happea riittää, välineet ovat uudenaikaiset ja esimerkiksi vessatiloissa on yksityisyyttä enemmän kuin ennen. Kaikki se vaikuttaa oppimiseen”, äidit kertovat.

Juhlapuheen pitänyt pääministeri Juha Sipilä korosti, että käärmelahtelaisilla on nyt koulun ja päiväkodin, uusien liikenneratkaisujen ja kaupungin osayleiskaavan myötä kädessään kaikki hyvän elämän eväät.

