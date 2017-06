Käärmelahden tontit kiinnostivat

Kuopion kaupungilla oli Maaningan Käärmelahdesta haettavana kuusi omakotitonttia, joita viittä haettiin määräaikaan mennessä.

Kaupungin tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen kertoo, että maaseututaajamien tontit ovat haettavana koko ajan ilman erillistä hakuaikaa. Käärmelahden kyseiset tontit katsottiin uusiksi tonteiksi, joilla on yleensä hakuaika.

Jatkuvassa haussa hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tontin voi vuokrata tai ostaa.

Maaningalla on tullut tontteja myyntiin myös Keskisaaresta Syvälahden uudelta asuinalueelta. Ensimmäisessä vaiheessa myynnissä on 12 tonttia, joista yksi on varattu.