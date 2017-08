Kansalaispuolue luo kenttäorganisaatiota maakuntiin

Paavo Väyrysen perustaman kansalaispuolueen uusi puheenjohtaja Sami Kilpeläinen poikkesi viime perjantaina Siilinjärvellä toivottamassa puolueen uuden jäsenen Ville Kuivalaisen tervetulleeksi mukaan toimintaan. Asiasta oli päätetty samana päivänä puolueen hallituksen kokouksessa.

”Olin Paavo Väyrysen kutsuvieraana Brysselissä noin kuukausi sitten, jolloin hänen avustajansa kertoi minulle tästä alustavasti. Keskustelimme aiheesta myös viikko sitten Kilpeläisen kanssa”, Kuivalainen luonnehtii tilanteen kulkua.

Kuivalaisesta tulee puolueen asiantuntijajäsen, jonka vastuualueena on Savo-Karjala. Puolue on aikaisemmin toiminut enemmän valtakunnan tasolla, mutta nyt sen tavoitteena on luoda kenttäorganisaatio, jonka rajat menevät vaalipiireittäin.

