Kansantaiteen juhla Siilifolk starttaa maanantaina

Siilifolk alkaa ensi maanantaina kello 10 savolaisessa hengessä. Päivään mahtuu monipuolisesti esiintyjiä. Illan kruunaa Kaukolasipartion ja Antti Heikkisen koostamat ”Huumorin ytimessä -iltamat”.

”Alun perin Jaakko Tepon elämänkertakirjan promootioksi kehitetty esitys edustaa savolaista huumoria parhaimmillaan ja onpa kansantaiteilija Teppo itsekin saapumassa kunniavieraan ominaisuudessa paikalle”, Siilifolkin tuottajat Anna ja Antti Janka-Murros kertovat.

Tuottajilta kysyttäessä, miten Piirpauke-yhtyeen saa houkuteltua Siilifolkiin, hymyilevät he tyytyväisenä. Salaisuutta ei kuitenkaan voi kaikille jakaa. Maailmanmusiikin kärkinimiin lukeutuva Piirpauke on ehdoton valinta kuultavien listalle. Yhtyeen Sakari Kukko odottaa torstain esiintymiseltä, että saa tarjota Siilifolk-yleisölle parasta Piirpauketta.

Siilifolkissa esiintyvät myös muun muassa Siina Hirvonen & Taikaradio Trio, Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet, Agents & Vesa Haaja, Brandy Rockers, Barfly, Rakkauden ammattilaiset, Kreeta-Maria Kentala, The Aeon, Enkel ja T for Three.

Tiistaina ja perjantaina alueella on illallismahdollisuus, johon on toivottavaa ilmoittautua etukäteen.

