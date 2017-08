Kasvimaan konkarit

Anja ja Mikko Kourusen piha on tunnettu yhtenä Siilinjärven vaikuttavimmista. Vierailijat ja sukulaiset ovat käyneet ihastelemassa vehreyttä jo neljän vuosikymmenen ajan. Puutarhassa kukkivat niin samettiruusut kuin kuunliljatkin ja taustalla helisee suihkulähde – kuin pienessä paratiisissa.

Kaikki alkoi vuonna 1977, kun pariskunta sai talonsa rakentamisen valmiiksi: työurakka jatkui luontevasti puutarhan kasvattamisen muodossa.

”Istutimme ruusuja ja orvokkeja ja siitä se innostus lähti. Halusimme puutarhan olevan ikään kuin olohuoneemme jatketta”, naurahtaa Anja. Pariskunnan hehkeä puutarha on voittanut Siilinjärven kunnan pihakilpailun vuonna 1988 ja päässyt finalistien joukkoon vuoden 2016 valtakunnallisessa Paras Piha -kilpailussa.

”Kyllähän täällä on kukkivan näköistä”, hymyilee Anja.

Lämminhenkinen pariskunta viettää parhaillaan eläkepäiviään – puutarhanhoidolle löytyy aina aikaa. Aikaisemmin Anja on toiminut lastenhoitajana Siilinjärven kunnan palveluksessa ja Mikko on työskennellyt Kemiralla. Puutarhainnostus on kasvanut eläkepäivien myötä.

