Katriina Lahden ura on kuin Kunnonpaikan historiaa

Siilinjärven Kunnonpaikasta marraskuun lopussa eläkkeelle jäävän Katriina Lahden 38-vuotinen työura on lähes samanikäisen työyhteisön pisimpiä ja monivaiheisimpia. Siihen on sisältynyt iloa uraauurtavista ja uusista kehityskaarista mutta myös ikävää ja surua, kun jostakin tärkeästä on pitänyt luopua.

”Ihmisten hyvinvointia edistävä merkityksellinen työ, Katri Helena Eskelisen luoma Kunnonpaikan henki sekä huumorintajuinen, luova henkilöstö ovat sitoneet minut väkevästi Kunnonpaikkaan. Sen johto on tarjonnut uusia ja haastavampia tehtäviä, jotka ovat pitäneet mielen virkeänä. Olen ollut onnentyttö,” iloitsee Katriina Lahti.

”Työni jakautuu noin kymmenen vuoden jaksoihin, jolloin työtehtävät ja ammattinimikkeet ovat vaihtuneet. Tulin 1970-luvun lopulla nuorena fysioterapeuttina Huoltoliitto ry:n Kunnonpaikkaan, silloiseen Siilinjärven Kuntoutumiskeskukseen, fysioterapiaosaston osastonhoitajaksi. Pääsin mukaan alan huimaan nousukiitoon kuntoutustoiminnan kehittyessä vauhdilla. Kuntoutujia alettiin evästää tiedoin ja taidoin ottamaan lisää vastuuta terveydestään sekä työkunnostaan.”

