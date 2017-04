Käytännön demokratiaoppia kouluihin

Maaninkalainen entinen europarlamentaarikko ja kansanedustaja Mirja Ryynänen on huolissaan nuorten passiivisuudesta äänestäjinä ja vaaliehdokkaina. Hän toivoo demokratiakasvatuksen vahvistamista ja monipuolistamista kouluissa niin yläasteella, lukiossa kuin ammatillisessa opetuksessakin. Ryynäsen mukaan asiaan on kiinnitetty huomiota veteraanikansanedustajien yhdistyksessä, missä asiasta on tehty aloite.

”Olemme olleet demokratiakasvatuksen kehittämisestä yhteydessä ministeriöihin sekä opetushallitukseen ja saaneet aloitteellemme tukea. Uusiin opetussuunnitelmiin sisältyy aiempaa enemmän demokratia- ja mediakasvatusta. Entiset kansanedustajat voisimme tuoda siihen vielä näkökulmia ja kokemusperäistä tietoa. Haluaisimme käynnistää hankkeen Suomi 100 -juhlavuotena vaikkapa jo ensi syyslukukaudella, mutta toiminta on tarkoitus saada jatkumaan pitkäjänteisesti”, kertoo Mirja Ryynänen.

Hän uskoo entisten kansanedustajien yhdistyksen varapuheenjohtajana, että aktiivipolitiikasta vetäytyneitä kansanedustajia löytyy eri puolilta maata opetushallituksen koordinoimiin demokratiatalkoisiin.

Lue lisää 6.4. Uutis-Jousesta