Kihon Antti Koponen: ”On hienoa muuttaa maailmaa”

Siilinjärveläisen Antti Koposen piti opiskella rakennusmestariksi, mutta kohtalo päätti toisin.

”Oli vähän kiire Provinssirokkiin, kun niitä hakemuksia täytin ja meni numerot sekaisin. Päädyin sitten opiskelemaan hyvinvointiteknologiaa”, Koponen muistelee hymyillen.

Ala alkoi kiinnostaa aidosti opintojen edetessä. Nykyään Koponen on osakas Mastercom Oy:ssä.

”En ole katunut, että päädyin tälle alalle. Koulusta pääsin tähän firmaan töihin vuonna 2007. Tietokoneiden kanssa olen aina tykännyt räplätä ja ensimmäisen oman koneenikin rakensin äidin firman käytöstä poistetuista koneista, joilla ei enää tehnyt mitään. Toimiva peli siitä tuli. Vuosi taisi olla 1996.”

Mastercomissa on viisi osakasta, joista osa myös työskentelee yrityksessä.

”Lähdin mukaan aika pian mukaan tuloni jälkeen, kun kuvittelin, että tämä on hieno bisnes. No, ensimmäiset yhdeksän vuotta eivät olleet, mutta nyt meillä on jo 20 työntekijää. Olemme jalostaneet työnhallintajärjestelmä Kihoa kymmenen vuotta. 2012 päätimme alkaa kehittämään mobiilijärjestelmää ja se oli erittäin hyvä päätös. Meidän tehtävä on koodata ja pitää järjestelmiä yllä, sekä kehittää tuotteita yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kihon toimipiste on ollut Siilinjärvellä parisen vuotta.”

Tulevaisuudessa yritys pyrkii kansainvälistymään lisää.

