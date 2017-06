Kirkko jalkautui torille

Helatorstaina vietettiin ympäri Suomea reformaation 500-vuotisjuhlaa ja Siilinjärvellä juhlamessu järjestettiin Siilinjärven torilla. Päivä sai liikkeelle liki 400 siilinjärveläistä.



”Kirkkojen suojista on historian kuluessa etsitty turvaa vainojen alla. Moniarvoisessa ja monia ajatuksia tarjoavassa maailmassa on valittavana monia vaihtoehtoja. Kristillinen kirkko puhuu omasta puustaan. Kirkon tunnuspuu on risti. Risti on elämän puu suojaa antavaksi elämämme syvimmältä uhkalta, synniltä ja kadotukselta”, painotti kirkkoherra Seppo Laitanen saarnassaan.



Torilla nähtiin liikkumassa myös Luther-hahmo, joka keräsi toriväeltä tämän päivän teesejä. ”Jumala on rakkaus”, kirjoitti yksi. ”Usko, toivo, rakasta!” kannusti toinen. ”Tee hyvää jokaiselle, huomioi ja avusta – niin kauan kuin voit”, kehotti kolmas. ”Eläköön armo!” julisti neljäs.

