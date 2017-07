Kirpparilla on juhannuksena joulukoristeiden sesonki

Kierrätysmyymälä Toivonsäteessä rekit ja hyllyt pullistelevat tyytyväisinä tavarasta.

”Joku lahjoittaja on muuttanut omakotitalosta pienempään asuntoon. Tavaraa on niin paljon, että sitä piti kantaa toimistoon asti talteen”, Toivonsäteen toimistotyöntekijä Anita Ipatti naurahtaa.

Lähetys- ja humanitääriseen kierrätysmyymälään tuodaan lahjoituksia päivittäin eikä vuoden kokonaislahjoituksien määrästä pysty sanomaan tarkkoja lukuja. Paljon tavaraa tulee, se on selvää.

”Heinäkuun aikana on lähtenyt noin sata kahdensadan litran säkkiä vaatteita ulkomaille”, Ipatti valottaa määriä.

Toivonsäteen toiminnanjohtaja Pekka Pitkäsen mukaan kierrätysmyymälöiden suosio on ollut viime aikoina kasvussa.

Viime vuonna liikkeessä asioi noin 17 500 maksavaa asiakasta, kun edellisenä vuonna sama lukema on noin 13 000. Tänä vuonna asiakkaita on käynyt noin 8 000.

”Heinä-elokuu on liikkeessä vilkkainta aikaa”, Pitkänen arvioi.

