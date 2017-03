Kotiin sisälle tutustumaan jo ennen rakentamista

Katselen tyylikästä asuntoa, joka voisi olla tuleva kotini. Silmäilen näkymiä ikkunasta ja elegantteja huonekaluja. Nappia painamalla voin vaihtaa lattiaan tai seiniin uudet pinnat. VR-tekniikka ja -kypärä on aika uskomaton laite, joka on itse koettava.

Kuopiolaisen 3D-Talo Finland Oy:n toimistossa hiiret saavat kyytiä, kun yrityksen työntekijät loihtivat ruuduille virtuaalitodellisuutta. Yritys on erikoistunut korkealaatuisiin virtuaalitodellisuusmalleihin, ohjelmointiin ja laserkeilaukseen.

Talorakentajalle ja -ostajalle virtuaalitodellisuudesta on ilahduttavaa hyötyä. Ei ihme, että talonrakennusteollisuus on kiinnostunut tekniikasta.

”Meillä on talopakettifirmojen kanssa neuvotteluja meneillään. Uskon, että virtuaalitodellisuusmalleista tulee hyvinkin pian jokapäiväistä tekniikkaa”, kertoo 3D-Talon muotoilija ja projektivastaava Matti-Juhani Pekkanen.

Myös kiinteistönvälityspuolelle VR tekee tuloaan – niin uusiin kuin vanhoihin kohteisiin.

”Yleensä kerrostaloissa on muutaman tyyppisiä asuntoja. Kun ne mallinnetaan, niitä on sen jälkeen helppo esitellä asiakkaille. Uudesta kohteesta voidaan tehdä vapaasti liikuttavia virtuaalimalleja ja 360-kuvia ennen kuin mitään on edes rakennettu. Käytettyjen asuntojen kohdalla aito mallinnus sopii ehkä parhaiten arvokiinteistöille”, Pekkanen sanoo

