Kotonakin on mahdollisuus äänestää

Kunnallisvaalit lähestyvät vinhaa vauhtia ja että kaikilla äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänensä antaa, niin kotiäänestys on siihen hyvä keino. Kotiäänetyksen voi tehdä henkilö, jolla kyky liikkua on rajoitettu ja eikä hän näin ollen pääse äänestyspaikkaan. Yleensä tällaiset henkilöt ovat vanhuksia tai muuten liikuntarajoitteisia ihmisiä.

Samalla voi omaishoitajakin äänestää, mikäli hänellä on sama kotikunta. Kotona voi äänestää vain ennakkoäänestys aikana 29.3.–4.4. ja äänestää on mahdollista jokaisena viikonpäivänä kello 9 – 20 välisenä aikana. Ilmoittautuminen äänestämiseen tapahtuu puhelimitse ja se päättyy 28.3.

Lue lisää 16.3. Uutis-Jousesta.