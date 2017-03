Koulutettuja hunajantuottajia tarvitaan lisää

Tiistaina järjestettiin Innocumissa info mehiläistarhauksesta, koulutuksesta ja tarhauksen mahdollisuuksista tällä alueella. HunajaSavo – mehiläisiä maatilalle -hanke käynnistyi maaliskuun alussa ja se päättyy ensi vuoden lopussa. Hankkeen avulla etsitään uusia hunajantuottajia Pohjois-Savon alueelle.

Toivalassa metsäkoululla alkaa mehiläishoitajakoulutus maaliskuun lopulla. Se on tehokas tapa aloittaa mehiläisten hoito. Koulutus on edullinen ja opiskelu tapahtuu osittain myös nettiyhteyden kautta. Koulutuksen järjestää Savon Mehiläishoitajat -yhdistys yhteistyössä Korpiahon Hunajan ja Hunajaluotsin kanssa.

Pohjois-Savossa on tarhaajia noin 130. Täysammattilaisia heistä on 5–7 ja ammattimaisesti toimivia 20–30.

Markku Puumalainen Korpiahon Hunaja Oy:stä etsii uusia hunajan sopimustuottajia.

Korpiahon Hunaja on nilsiäläinen yritys, joka on toiminut 24 vuotta. Yritys on merkittävin alalla toimiva hunajan jalostaja. He ovat perustaneet hunajarinki-verkoston, joka on toiminut kaksikymmentä vuotta ja on pioneerihanke koko maailmassa.

Lue lisää 16.3. Uutis-Jousesta.