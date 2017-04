Kunnanjohtaja Lötjönen neljännestä sijasta: ”Tärkein juttu on tyytyväisyyden kasvu”

Siilinjärveläiset ovat todella tyytyväisiä omaan kotikuntaansa. Kuntalaisten tyytyväisyys on kasvanut vuosi vuodelta Epsi Ratingin valtakunnallisissa tyytyväisyystutkimuksissa. Nyt Siilinjärvi sijoittui neljänneksi kaikkien kuntien joukossa.



Kaikkien kuntien ykköseksi Kuntarating 2016 -tutkimuksessa nousi Pirkkala 84,5 indeksipisteellään. Siilinjärven pistemäärä oli 81, missä on peräti 2,8 pisteen nousu edellisvuoteen verrattuna. Pirkkalan ja Siilinjärven väliin kiilasivat kakkoseksi tullut Kauniainen (84,5) ja kolmanneksi sijoittunut Naantali (82,9).



”Tässä tuloksessa se tärkein juttu on tyytyväisyyden kasvu. Nyt se oli 2,8 prosenttia ja se on kasvanut koko sen ajan, kun kunta on ollut mukana tutkimuksessa. Olemme olleen neljän parhaan joukossa useana vuonna”, iloitsi kunnanjohtaja Vesa Lötjönen maanantaina, kun tieto tuloksista oli tullut.



Vuosittain tehtävän kyselyn perusteella tyytyväisimmät kuntalaiset asuvat suurten kaupunkien lähellä sijaitsevissa pienemmissä kunnissa, selviää kyselyn tuloksista.



”Kun taustalla on tiukat talouden vakauttamisen vuodet, tiukka taloudenpito, on tulos todella loistava. Tästä saa ison kiitoksen kunnan henkilöstö, heidän asiakastyönsä on ollut hyvää, siitähän tämä kertoo. Myös päättäjät ansaitsevat kiitoksensa hyvistä päätöksistä”, kunnanjohtaja Lötjönen jatkoi.

Lue lisää torstain 30.3. Uutis-Jousesta.