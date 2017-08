Kunnille uusia keinoja työllisyyskokeilusta

Viime viikolla aloitettiin Pohjois-Savossa alueellinen työllisyyskokeilu, joka antaa kuntien työllisyyspalveluille paremmat mahdollisuudet pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn. Siilinjärvellä, Tuusniemellä ja Kuopiossa kokeiluun osallistuu noin kolmetuhatta työtöntä, joista siilinjärveläisiä on alkuun noin 270.

”Siilinjärvellä työttömyysaste on pysynyt matalalla, mutta pitkäaikaistyöttömiä kuitenkin on ja heidän määränsä on lisääntymään päin, uuden kokeilun tavoitteena on tavoittaa asiakas aikaisemmassa vaiheessa”, Siilinjärven kunnan sosiaali- ja vammaispalveluiden päällikkö Pirjo Rautio kertoo.

”Kokeilu antaa TE-toimistojen työkaluja käyttöön kunnan työllisyysohjaajille”, Siilinjärven kunnan työllisyysohjaaja Päivi Kuikka pohtii. ”Tarkoitus olisi, että kaikki palvelut ovat helpommin saavutettavissa yhdessä paikassa.”

Työttömän työllisyystilanteesta ei kunnissa anneta lausuntoja jatkossakaan, mutta lähes kaikki muut TE-toimistojen keinot määräaikaishaastatteluista starttirahan myöntämiseen ovat nyt myös kunnan työntekijöiden käytössä kokeiluun osallistuvien asiakkaiden osalta.

