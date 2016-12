Kyläläisten vastustus puri: Siilinjärven Vesa perui Pöljälle suunnitellun enduro-ratahankkeen

Siilinjärven Vesa on peruuttanut enduron ajoharjoittelunreittiä koskevan ympäristölupahakemuksensa. Suunnitteilla oli raivata Pöljälle Kärängänmäellä Rudus Oy:n vanhan hiekkamontun maastoon 1–3 metriä leveä ajopolku harjoitteluajoa varten.

”Kyllä, päätimme Vesan hallituksessa tiistaina, että kuoppaamme hankkeen siltä osin. Ympäristölupahakemuksen käsittely on meneillään, se on nähtävillä, ja siihen on tullut jo kolme muistutusta. Lisäksi kuulimme, että kyläläiset ovat keränneet adressin vastustamaan reittiä ja siinä on 50 allekirjoitusta. Emme me väkisin halua sinne tulla. Valitusten kautta asia pitkittyy, mutkistuu ja menee henkilösuhteisiin”, kommentoi Siilinjärven Vesan puheenjohtaja Aimo Korhonen päätöstä.

Ajoharjoittelureitti tarvitaan kuitenkin edelleen, sillä lähin harjoittelupaikka on 60 kilometrin päässä Iisalmessa. Vesa onkin jo suunnannut katseena Pöljältä muualle ja etsii uutta paikka ajoharjoittelureitille.

Siilinjärven kunnan vs. ympäristöpäällikkö Matti Nousiainen vahvistaa, että ympäristöluvan käsittely on Vesalta tulleen ilmoituksen jälkeen peruttu.

”Meille ehti tulla kolme muistutusta naapureilta. Niissä oli hyvin voimakas vastustus hanketta kohtaan”, Nousiainen kertoo.

Lue lisää ensi torstain Uutis-Jousesta!