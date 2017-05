Liikenneturvallisuutta parannetaan, kun teitä saneerataan

Siilinjärven kunta on päivittänyt vuonna 2009 tehdyn liikenneturvallisuussuunnitelman, jota päivitetään 5-10 vuoden välein.

”Siinä on yli 60 kohdetta, jotka ovat joko kunnan, Pohjois-Savon Ely-keskuksen tai ratahallintokeskuksen toimenpiteitä. Kunta on nyt noin kolmanneksen pystynyt tekemään listan omista kohteistaan. Suunnitelma on suunnittelutyökalu ja siinä ollaan valtionkin hankkeitten kanssa samalla listalla, samalla autetaan yleistä liikennettä ja valtion tieverkostoa kunnan alueella”, sanoo Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen.

”Meillä nämä liikenneturvallisuutta parantavat kohteet sisältyvät yleensä saneerattaviin katuyhteyksiin.”

Kainulaisen mukaan esimerkiksi Simpantie on tästä hyvä ja konkreettinen esimerkki. Siinä korjattiin katu perusteellisesti ja rakennettiin samalla puuttunut kevyen liikenteen väylä. Samoin tehtiin Siilinpääntien kohdalla.

Leppäkaarteentie on vastaavanlainen kohde – sen loppuosasta kevyen liikenteen väylä puuttuu, mutta se ei ole Kainulaisen mukaan vielä listan kärkipäässä. Anteronkierto odottaa peruskorjausvaihetta, eikä Leppäkaarteentien kunto ei vielä edellytä tieremonttia.

”Räisälänseutu on etusijalla ja Vuorelassa pienempiä asuntokatuja odottamassa.”

Toivala-Vuorelan Sammakkoniementien kevyen liikenteen väylä, joka on jäänyt tekemättä Rissalantien ja Simpantien väliselle osuudelle, on listan kärkipäässä.

Lue lisää torstain 11.5. Uutis-Jousesta.