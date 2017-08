Lintutornin rakentaminen toi tarpeen liikkumisohjeille

Yara on tarkentanut liikkumisohjeistustaan Raasion altaalla kesän aikana. Asia on herättänyt keskustelua lintuharrastajien joukossa.

”Onhan sitä kommentoitu ja kuulostaa vähän hassulta, että pitäisi käyttää suojavarusteita lintubongauksessa. Mutta ymmärrämme, ettemme voi olla poikkeus, kun muutkin alueella suojavarusteita käyttävät. Ihan hyvässä hengessä olemme asioista keskustelleet Yaralaisten kanssa. Raasiossa homma toimii ok, Mustin alue on asia erikseen. Katsotaan mihin tilanne kehittyy. Positiivisena koemme sen, että Yara rakensi lintutornin alueelle. On varmasti Yarallekin hyvä, että liikkumien kanavoituu yhteen paikkaan”, sanoo Markku Ukkonen lintuyhdistys Kuikasta.

Yara Siilinjärven kaivoksen johtaja Teija Kankaanpää sanoo, ettei mikään ole käytännössä muuttunut.

”Olettaisin, ettei rengastusasemalla käy kuin ne henkilöt, jotka rengastustyötä tekevät. Pääsy kielletty -merkki on tarkennus liikkumiseen sillä alueella. Täytyy muistaa että alue on kaivosaluetta, jossa on toiminnassa oleva patoalue. Siellä varastoidaan rikastushiekka-altaalta tulevaa vettä ja siellä on myös rikastushiekkaa. Täsmennys liittyy siihen, että alueella tehdään päivittäin töitä.”

Uusi lintutorni on lisännyt alueella kävijöiden määrää.

