”Lumikengillä pääsee minne vaan”

”Hienoa liikuntaa ja mahtavia maisemia”, luonnehti kuuslahtelainen Maarit Laakkonen lumikenkäilyharrastustaan kootessaan kamppeitaan kokoon Kuuslahden Juhlatalon pihassa. Siilin Ladun retki Kiukoonmäelle oli alkamassa.



Hän on harrastanut lumikenkäilyä jo jonkin aikaa, mutta oli nyt lähdössä ensimmäistä kertaa Siilin Ladun järjestämälle retkelle. Edessä oli viiden kilometrin lenkki. Ensin pellon yli järven rantaan, siitä Kuuslahden yli vastarannalle ja kipuaminen lumisen maiseman halki ylös Kiukoonmäen ylimmälle kalliolle.

”Tässä voi tehdä oman reittinsä joka kerta. Viimeksi seurasimme ahman jälkiä”, kertoi Siilin Ladun lumikenkäilystä vastaava Antero Konttinen.

Latu järjestää kuutamolumikenkäilyn Patikkalaan 11.2. ja maaliskuun 11. päivänä on vuorossa Kuopion Vuorilammen lenkki. Kuun lopussa on Laukanlammen lenkki. Niihin kaikkiin on kuka tahansa tervetullut mukaan kokeillakseen millaisesta lajista on kyse. Omia välineitä ei tarvita, niitä voi vuokrata Ladulta.

