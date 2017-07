Maahanmuuttajille ja suomalaisille nopea rakennusalan ammatillinen koulutus – Raksa Coach -hanke hyvässä vauhdissa Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa viime syksynä käynnistynyt maahanmuuttajien sekä työttömien suomalaisten nopeutettu rakennusalan ammatillinen koulutushanke Raksa Coach on päässyt hyvään vauhtiin.

Raksa Coachiin on tähän mennessä tullut 29 koulutettavaa. Heitä on 11 eri kansallisuudesta, eniten burmalaisia ja venäläisiä. Suomalaisia on kuusi. Koulutettavien tausta on hyvin vaihteleva mm. kielitaidossa ja ammatillisessa osaamisessa.

Ensimmäinen ryhmä aloitti viime lokakuussa ja toinen helmikuussa. Elokuun alussa 2016 käynnistynyt hankkeemme on nyt vakiintunut, kertoo hankkeen keskeinen kokoon juoksija, Talonrakennusteollisuus Itä-Suomen piirin aluepäällikkö Kimmo Anttonen. Hänen mukaansa piirin jäsenyritykset suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti.

”Työharjoittelupaikkoja ja työpaikkaohjaajia on löytynyt riittävästi. Työpaikkaohjaajia voisi tulla lisääkin koulutettaviksi. Savon ammatti- ja aikuisopisto on hoitanut kiitettävästi heidän sekä hankkeeseen valittujen henkilöiden koulutusta”, Anttonen kiittelee.

Yritysten kiinnostuksen taustalla on huoli työvoiman riittävyydestä, koska rakennusalalta eläköityy kasvavasti työntekijöitä eikä ala jostain syystä houkuttele nuoria ammatilliseen koulutukseen niin hyvin kuin takavuosina.

Lue lisää 29.6. Uutis-Jousesta.