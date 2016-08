Maan puolustamisen taitoja oppimaan

Perustuslain mukaan jokainen suomalainen on velvollinen puolustamaan Suomea hädän hetkellä. Tästä ja monesta muusta asiasta saivat Siilinjärven nuoret miehet tietoa kutsunnoissa, jotka pidettiin tiistaina ja keskiviikkona.

Tänä vuonna kutsunnoissa tarkastettavana ovat vuonna 1998 syntyneet nuoret miehet, joita Pohjois-Savossa on 1421. Lisäksi kutsuntaikäluokan lisäksi tarkastetaan 135 aiemmissa kutsunnoissa uudelleen tarkastettavaksi määrättyä.

Suurin osa kutsunnanalaisista määrätään aloittamaan varusmiespalvelus tammikuussa 2018. Pääosa alueen kutsunnanalaisista tulee suorittamaan varusmiespalveluksen Kainuun prikaatissa. Karjalan lennostossa on paikka noin 165 asevelvolliselle saapumiserässään.

Siilinjärvellä kaksipäiväisiin kutsuntoihin osallistui yhteensä 164 miestä.

