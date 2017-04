Maaningan Ilonpisara-kirppis tuotti huikeasti yli 15 000 euroa lähetystyöhön

Kallaveden seurakunnan Maaningan väki on loihtinut pystyyn hienon kirpputorin entiseen kirkkoherranvirastoon.

Alun perin kirpparitoiminta alkoi kirkon kellarissa vuonna 1995. Kaksi vuotta sitten se siirtyi Satamatielle tyhjäksi jääneeseen kirkkoherranvirastoon, jossa on tilaa ja valoa.

”Eikä ole rappuja, kuten kirkon alakerrassa”, kirpputori Ilonpisaran puuhanainen Margit Ruotsalainen kiittelee.

Kirpputori on laitettu talkoilla kuntoon. Tasoja on fiksailtu vanhoista arkistohyllyistä, vaaterekkejä on ostettu.

Kaikki tavarat saadaan lahjoituksina.

”Kaikki siisti ja ehyt tavara jätetään myyntiin. Aika tarkkaa seulaa pyritään pitämään. Ylijäämävaatteet viedään Uffille.”

Astiat ja vaatteet kiertävät hyvin, kun taas esimerkiksi kirjojen menekki ei ole kova. Kuulemma nuoret lapsiperheet eivät ole oikein löytäneet kirpputoria, vaikka lasten vaatetta ja lelua on myynnissä. Jospa sana nyt leviäisi.

