Maaningan kotiseutumuseolla vesivahinko

Maaningan kotiseutumuseolla on talvella ollut mittava vesivahinko ja tulevan kesän aukiolo on vaakalaudalla.

”Vesiputki on todennäköisesti jäätynyt, jolloin se on haljennut. Vettä on vuotanut rakennuksen keskiosaan”, kertoo Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alueen kiinteistöpäällikkö Anne Rautiainen.

Hänen mukaansa tilassa joudutaan purkamaan rakenteita ja kuivattamaan paikkoja.

”Vielä ei ole tietoa, kuinka museotoimintaa voidaan tiloissa järjestää tulevana kesänä. Varmasti tästä on jotakin haittaa toiminnalle”.

Museokiinteistön omistaa Senaatti-kiinteistöt, joka on vuokrannut tilan Kuopion kaupungille.

Lue lisää 18.5. Uutis-Jousesta